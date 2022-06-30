Собянин: комплексная реабилитация Битцевского леса завершится до конца года

Сергей Собянин сообщил, что комплексная реабилитация Битцевского леса завершится до конца 2022 года. Мэр города пояснил, что в рамках реализации проекта была освобождена территория парка, на которой располагались гаражи.

После реконструкции территория Битцевского леса изменится. На одном из его участков реконструируют кордодром. На нем будет сразу пять площадок с ограждениями для запуска моделей разного типа, павильоны для занятий авиамоделированием.

Что еще разместят на территории почти в восемь гектаров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.