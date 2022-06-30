Сергей Собянин рассказал о ходе работ по реабилитации Битцевского леса. На одном из его участков реконструируют кордодром.

На территории почти в восемь гектаров создадут пять современных площадок, откуда можно будет запускать управляемые авиационные модели разных классов, а также гоночные квадрокоптеры. Рядом разместят судейские павильоны, навесы для технического контроля, боксы для спортсменов и трибуны для зрителей.

Также мэр города сообщил, что на территории комплекса организуют дополнительно детскую игровую зону, площадку со столами для пинг-понга и сцену с амфитеатром для концертов и различных мероприятий под открытым небом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.