В столице продлят сроки действия безлимитных проездных с 1 сентября

В Москве с 1 сентября продлят сроки действия безлимитных проездных. Билеты на 30, 90 и 365 дней будут активироваться с момента первого прохода по ним. Постановление подписал Сергей Собянин. Раньше это происходило сразу после покупки. Однако срок активации все же есть.

Пассажиры смогут сэкономить до восьми тысяч рублей в год. Это позволит заранее пополнять билет без потери дней срока его действия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.