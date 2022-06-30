Безлимитные проездные будут действовать с момента первой поездки в Москве с 1 сентября

В Москве с 1 сентября продлят сроки действия безлимитных проездных. Билеты на 30, 90 и 365 дней будут активироваться с момента первого прохода по ним. Постановление подписал Сергей Собянин. Раньше это происходило сразу после покупки. Однако срок активации все же есть.

Сколько времени он занимает? Какую сумму можно будет сэкономить благодаря такой опции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.