Новости последнего часа: изменения работы безлимитных билетов в столичном транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 сентября безлимитные билеты будут действовать с момента первой поездки, а не покупки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станцию БКЛ "Кленовый бульвар" подключили к электросетям. Рабочие проложили две кабельные линии напряжением 20 киловольт, протяженность которых превышает три километра.

В Турции выявили первый подтвержденный случай оспы обезьян. Об этом заявил Минздрав республики.