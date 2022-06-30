Новости последнего часа: МЦД-4 откроют в Солнцеве и Ново-Переделкине через 1,5 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что МЦД-4 откроют в Солнцеве и Ново-Переделкине через полтора года.

Многодетные семьи Москвы могут бесплатно ездить в общественном транспорте Подмосковья. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

Риск возникновения лесных пожаров возрастает в столичном регионе с 30 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

