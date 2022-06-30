В Москве с 1 сентября продлят сроки действия безлимитных проездных. Билеты будут действовать не с момента продажи, а с первой поездки по ним. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Эксперты посчитали, что благодаря такой отсрочке люди смогут сэкономить до 8 тысяч рублей в год. Раньше эти деньги "сгорали" из-за того, что между приобретением и началом фактического использования безлимитного проездного могло пройти несколько дней. К тому же, это поможет избежать очередей в кассах в начале рабочей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.