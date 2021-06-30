Собянин открыл новую дорогу от Щербинки до Южного Бутова

12:00
В Москве ввели в эксплуатацию новую четырехполосную дорогу от Щербинки до Южного Бутова, в ее открытии принял участие Сергей Собянин.
По данным столичной мэрии, строительство дороги, которая проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда, началось в декабре 2018 года. Ее протяженность составляет 3,2 километра, движение на дороге регулируется за счет шести светофоров.
Вдоль дороги были установлены семь остановочных павильонов для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта, а также защитные экраны протяженностью 811 метров.
Новая дорога даст возможность жителям Щербинки за 5–7 минут добраться до станций Бутовской линии метрополитена, а для жителей Бутова улучшит транспортную доступность станции Щербинка МЦД-2.
Также за счет открытия дороги и соответствующего перераспределения транспортных потоков должна снизиться нагрузка на Варшавское шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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