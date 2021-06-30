Собянин представил самые интересные проекты московских инновационных компаний

В столице определили победителей премии "Новатор Москвы". Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

В конкурсе приняли участие 740 разработок от изобретателей из самых разных сфер. В приоритете были номинации "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект", "Транспорт и логистика", "Благоустройство", "Экология" и "Общественные проекты".

В итоге победителями стали авторы 18 проектов. Среди них вертикальные фермы-теплицы, диагностическая онко-платформа, сенсорные протезы, электробусы и другие разработки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.