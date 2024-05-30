Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 22:30

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Новости часа: Собянин рассказал о планах по строительству около 100 школ в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о планах по строительству около 100 школ в Москве

Новости часа: президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручил государственные награды РФ в Екатерининском зале Кремля

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Владимир Путин вручил государственные награды гражданам РФ за заслуги в разных сферах

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Новости часа: пять зданий школ построили в столице в 2024 году

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил пять школ за верность кадетским традициям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые школы появятся районах Богородское, Хорошёво-Мнёвники, Лефортово и других районах столицы, рассказал Сергей Собянин.

Количество велосипедов в столичном прокате достигло 11 тысяч, отметил заммэра Максим Ликсутов.

Жилой квартал построят в Ярославском районе по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

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