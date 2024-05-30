30 мая, 22:30Новости
Новости часа: Собянин рассказал о планах по строительству около 100 школ в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые школы появятся районах Богородское, Хорошёво-Мнёвники, Лефортово и других районах столицы, рассказал Сергей Собянин.
Количество велосипедов в столичном прокате достигло 11 тысяч, отметил заммэра Максим Ликсутов.
Жилой квартал построят в Ярославском районе по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра Владимир Ефимов.