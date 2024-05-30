Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 19:30

Новости

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Владимир Путин вручил государственные награды гражданам РФ за заслуги в разных сферах

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Новости часа: пять зданий школ построили в столице в 2024 году

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил пять школ за верность кадетским традициям

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Новости часа: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тыс пациентов

Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Около ста школ планируют построить в столице в ближайшие три года. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, при желании дети могут проводить в школе весь день: заниматься спортом, творчеством и исследованиями.

Среди школ, которые будут построены в ближайшее время, – учебный корпус на 400 мест на улице генерала Глаголева в Хорошёво-Мнёвниках и школы на 1 200 и 1 150 мест в Ватутинках и в районе Лефортово.

Всего с 2011 года в столице возвели более 180 новых школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородстроительствовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика