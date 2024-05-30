Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Около ста школ планируют построить в столице в ближайшие три года. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, при желании дети могут проводить в школе весь день: заниматься спортом, творчеством и исследованиями.

Среди школ, которые будут построены в ближайшее время, – учебный корпус на 400 мест на улице генерала Глаголева в Хорошёво-Мнёвниках и школы на 1 200 и 1 150 мест в Ватутинках и в районе Лефортово.

Всего с 2011 года в столице возвели более 180 новых школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.