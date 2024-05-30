Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил пять школ за верность кадетским традициям

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил пять школ за верность кадетским традициям

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Новости часа: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тыс пациентов

Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Собянин: 10 тыс человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Новости часа: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Новости часа: Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил пяти школам Москвы благодарственные письма за верность традициям кадетского движения.

В 2024 году откроют три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро, сообщили в Дептрансе Москвы.

Грозу, ливни и усиление ветра до 15 метров в секунду обещают 30 мая в Москве, рассказали в комплексе горхозяйства.

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