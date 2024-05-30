30 мая, 14:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил пять школ за верность кадетским традициям
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил пяти школам Москвы благодарственные письма за верность традициям кадетского движения.
В 2024 году откроют три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро, сообщили в Дептрансе Москвы.
Грозу, ливни и усиление ветра до 15 метров в секунду обещают 30 мая в Москве, рассказали в комплексе горхозяйства.