30 мая, 13:45Общество
Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Кратковременные дожди, грозу и усиление ветра обещают в Москве до 22:00 в четверг, 30 мая. Об этом сообщил комплекс горхозяйства столицы.
В субботу, 1 июня, в Москве начнут работу бассейны под открытым небом. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.