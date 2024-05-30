Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 13:45

Общество

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Новости часа: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тыс пациентов

Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Собянин: 10 тыс человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Новости часа: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Новости часа: Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Собянин поздравил учителей – победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кратковременные дожди, грозу и усиление ветра обещают в Москве до 22:00 в четверг, 30 мая. Об этом сообщил комплекс горхозяйства столицы.

В субботу, 1 июня, в Москве начнут работу бассейны под открытым небом. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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