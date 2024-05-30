30 мая, 12:50Новости
Новости часа: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тыс пациентов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тысячам пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары. Об этом предупредил Гидрометцентр.
Пожар произошел в Москве, на складе на Мартеновской улице. Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям не открывать окна.