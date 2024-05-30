Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

30 мая, 12:50

Новости

Новости часа: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тыс пациентов

Новости часа: врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тыс пациентов

Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Собянин: 10 тыс человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Новости часа: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Новости часа: Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Собянин поздравил учителей – победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в столице в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи обновленных приемных отделений оказали помощь 10 тысячам пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары. Об этом предупредил Гидрометцентр.

Пожар произошел в Москве, на складе на Мартеновской улице. Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям не открывать окна.

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