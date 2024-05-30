Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

30 мая, 11:45

Новости

Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Собянин: 10 тыс человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Новости часа: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Новости часа: Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Собянин поздравил учителей – победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в столице в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Собянин: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создадут новое производство автоматов по продаже билетов для транспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Беспилотный трамвай проехал более 100 километров по улицам Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Благоустройство территории у станции метро "Университет Дружбы Народов" выполнено на две трети. Об этом заявили столичные власти.

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