Новости часа: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создадут новое производство автоматов по продаже билетов для транспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Беспилотный трамвай проехал более 100 километров по улицам Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Благоустройство территории у станции метро "Университет Дружбы Народов" выполнено на две трети. Об этом заявили столичные власти.