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30 мая, 11:30

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Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

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В Москве пройдет электронный конкурс на заключение офсетного контракта, согласно которому в столице запустят производство автоматов по продаже билетов на транспорт. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что автоматы планируют сделать быстрее и удобнее для пассажиров. Кроме того, столичные власти хотят внедрить новые сервисы и способы оплаты проезда Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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