Собянин: в Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта

В Москве пройдет электронный конкурс на заключение офсетного контракта, согласно которому в столице запустят производство автоматов по продаже билетов на транспорт. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что автоматы планируют сделать быстрее и удобнее для пассажиров. Кроме того, столичные власти хотят внедрить новые сервисы и способы оплаты проезда Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.