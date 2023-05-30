13:00Общество
Новости часа: Собянин рассказал о работе экстренных служб после атаки БПЛА на столицу
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экстренные службы сделали все необходимое для изучения обстоятельств повреждения зданий БПЛА. Об этом заявил Сергей Собянин.
Водитель BMW сбил трех пешеходов у здания колледжа в Мытищах. На месте работает полиция, сообщили в МВД.
Жары на первой неделе лета в Москве не будет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.