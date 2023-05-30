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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о работе экстренных служб после атаки БПЛА на столицу

Новости часа: Собянин рассказал о работе экстренных служб после атаки БПЛА на столицу

Новости часа: мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить повреждения в зданиях от БПЛА

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: Собянин сообщил о возвращении домой жителей эвакуированных подъездов

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экстренные службы сделали все необходимое для изучения обстоятельств повреждения зданий БПЛА. Об этом заявил Сергей Собянин.

Водитель BMW сбил трех пешеходов у здания колледжа в Мытищах. На месте работает полиция, сообщили в МВД.

Жары на первой неделе лета в Москве не будет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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