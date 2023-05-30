Новости часа: мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить повреждения в зданиях от БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях от БПЛА. Во вторник, 30 мая, несколько БПЛА атаковали ряд зданий в Москве.

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 20%. Таковы данные Роспотребнадзора.

В Донецке работает ПВО в течение 30 мая. Произошло порядка пяти взрывов, сообщили в ТАСС.