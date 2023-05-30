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12:30

Общество

Новости часа: мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить повреждения в зданиях от БПЛА

Новости часа: мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить повреждения в зданиях от БПЛА

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: Собянин сообщил о возвращении домой жителей эвакуированных подъездов

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях от БПЛА. Во вторник, 30 мая, несколько БПЛА атаковали ряд зданий в Москве.

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 20%. Таковы данные Роспотребнадзора.

В Донецке работает ПВО в течение 30 мая. Произошло порядка пяти взрывов, сообщили в ТАСС.

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