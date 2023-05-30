Новости часа: Собянин сообщил о возвращении домой жителей эвакуированных подъездов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители эвакуированных после атаки БПЛА домов в Москве начинают возвращаться в свои квартиры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Зеленые" облигации Москвы для населения стали доступны к покупке. Об этом сообщили в департаменте финансов.

Единое пособие в России назначили почти семи миллионам детей с начала 2023 года. Об этом информируют в Минтруде.