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Общество

Новости часа: Собянин сообщил о возвращении домой жителей эвакуированных подъездов

Новости часа: Собянин сообщил о возвращении домой жителей эвакуированных подъездов

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: "Библионочь" в Москве посетили более 41 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители эвакуированных после атаки БПЛА домов в Москве начинают возвращаться в свои квартиры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Зеленые" облигации Москвы для населения стали доступны к покупке. Об этом сообщили в департаменте финансов.

Единое пособие в России назначили почти семи миллионам детей с начала 2023 года. Об этом информируют в Минтруде.

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