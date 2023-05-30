Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Сергей Собянин поручил профильным организациям в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях, которые подверглись атаке беспилотников. По словам градоначальника, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Во вторник, 30 мая, дроны залетели в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте в Москве. Здания получили незначительные повреждения. Собянин подчеркнул, что на территории ЧП работают экстренные службы.