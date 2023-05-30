Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников. Госпитализация не потребовалась, заявил Сергей Собянин.

Более 40 тысяч московских школьников 30 мая сдают ОГЭ по четырем предметам. Это данные департамента образования.

Похолодание придет в столицу 31 мая. В выходные, 3–4 июня, синоптики обещают не больше 16 градусов.