Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: "Библионочь" в Москве посетили более 41 тыс человек

Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

Новости часа: объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за 7 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников. Госпитализация не потребовалась, заявил Сергей Собянин.

Более 40 тысяч московских школьников 30 мая сдают ОГЭ по четырем предметам. Это данные департамента образования.

Похолодание придет в столицу 31 мая. В выходные, 3–4 июня, синоптики обещают не больше 16 градусов.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествияобразованиеобществопогодавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика