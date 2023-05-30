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Происшествия

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

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Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой. Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал. Об этом, ссылаясь на медицинские службы города, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не понадобилась. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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