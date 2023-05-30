11:15Происшествия
Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой
Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой. Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал. Об этом, ссылаясь на медицинские службы города, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не понадобилась. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.