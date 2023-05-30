Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

По информации от медицинских служб Москвы, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.