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Происшествия

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

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По информации от медицинских служб Москвы, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

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