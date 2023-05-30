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Происшествия

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

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Экстренные службы выясняют обстоятельства утренней атаки беспилотных летальных аппаратов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр рассказал, что жители, эвакуированные из пострадавших домов, вернутся в квартиры сразу после окончания работ экстренных служб.

Мэр столицы также отметил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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