Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Экстренные службы выясняют обстоятельства утренней атаки беспилотных летальных аппаратов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр рассказал, что жители, эвакуированные из пострадавших домов, вернутся в квартиры сразу после окончания работ экстренных служб.

Мэр столицы также отметил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.