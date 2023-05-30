Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

В целях безопасности на время работы экстренных служб в столице проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работ специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения.