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Происшествия

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

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В целях безопасности на время работы экстренных служб в столице проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работ специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения.

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