Собянин принял участие в проведении парада Кадетского движения Москвы

Ежегодный парад Кадетского движения Москвы прошел 30 мая на Поклонной горе. Почти три тысячи воспитанников кадетских классов и училищ промаршировали стройными рядами перед Музеем Победы.

Среди гостей парада были Сергей Собянин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.