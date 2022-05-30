Собянин наградил лучшие кадетские классы Москвы

На Поклонной горе 30 мая состоялся ежегодный парад кадетского движения Москвы. В нем приняли участие почти три тысячи учащихся.

Среди гостей парада были Сергей Собянин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители общественных организаций и директора столичных школ. Мэр вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам и пожелал ученикам успехов в учебе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.