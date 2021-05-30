Наблюдавшийся в Москве рост количества заразившихся коронавирусом весной был сезонным

Наблюдавшийся в Москве рост количества заразившихся коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, после майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники.

Сергей Собянин также напомнил про вакцинацию. Сделать прививку от коронавируса можно в пунктах вакцинации на базе городских поликлиник, в частных клиниках и во всех флагманских центрах госуслуг "Мои документы", а также в павильонах "Здоровая Москва" и в общественных местах, где работают выездные бригады.

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