Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 22:45

Безопасность

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву к 2030 году

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву к 2030 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в 2024 году

Новости часа: Собянин заявил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Собянин рассказал о возвращении юных москвичей из Большой арктической экспедиции

Собянин: юные полярники из Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

Собянин: 24,5 млн туристов посетили Москву в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристический поток в Москву к 2030 году может достичь 52 миллионов человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

В рамках комплексного развития территорий в Москве построят около 4 миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 1 мая Москву начнут патрулировать группы спасателей на мотоциклах. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также
мэр МосквытуризмгородбезопасностьвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика