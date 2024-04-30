Новости часа: Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву к 2030 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристический поток в Москву к 2030 году может достичь 52 миллионов человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

В рамках комплексного развития территорий в Москве построят около 4 миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 1 мая Москву начнут патрулировать группы спасателей на мотоциклах. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.