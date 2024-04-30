Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Непрерывную и безопасную работу Московского метрополитена обеспечивает специальная техника. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, каждый рабочий день по путям курсируют диагностические поезда.

Составы "Синергия-2" исследуют состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей, нагрев электрооборудования и многое другое. Обо всех неисправностях и отклонениях в работе сразу же передается в соответствующие службы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.