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Новости

Новости

30 апреля, 16:30

Новости

Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Собянин рассказал о возвращении юных москвичей из Большой арктической экспедиции

Собянин: юные полярники из Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

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Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в Москве в 2024 году

Собянин рассказал о благоустройстве 120 территорий объектов образования в 2024 году

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Новости часа: в Новой Москве благоустроят шесть автобусных маршрутов

Непрерывную и безопасную работу Московского метрополитена обеспечивает специальная техника. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, каждый рабочий день по путям курсируют диагностические поезда.

Составы "Синергия-2" исследуют состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей, нагрев электрооборудования и многое другое. Обо всех неисправностях и отклонениях в работе сразу же передается в соответствующие службы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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