30 апреля, 17:15Новости
Комплекс с бассейнами откроется в Новокосине – Собянин
В Новокосине скоро откроется комплекс с бассейнами. Там уже привели в порядок прилегающую территорию, озеленили ее и сделали парковку. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В следующем году современный спортивный зал получат жители Гольянова. Строители приступили к разработке котлована. В Южном Бутове начали строить спорткомплекс "Максимум". Новый спортивный объект "Акварис" возведут в районе Зябликово.
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