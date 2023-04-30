Комплекс с бассейнами откроется в Новокосине – Собянин

В Новокосине скоро откроется комплекс с бассейнами. Там уже привели в порядок прилегающую территорию, озеленили ее и сделали парковку. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В следующем году современный спортивный зал получат жители Гольянова. Строители приступили к разработке котлована. В Южном Бутове начали строить спорткомплекс "Максимум". Новый спортивный объект "Акварис" возведут в районе Зябликово.

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