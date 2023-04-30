Главархив опубликовал уникальные фотографии празднований 1 и 9 мая

Главархив опубликовал уникальные фотографии и рассказы жителей столицы о том, как они отмечали 1 и 9 мая. Выдержками и любопытными фактами оттуда в своем личном блоге поделился Сергей Собянин.

Так, например, День весны и труда, вопреки своему названию, изначально задумывался как выходной. В городе в этот день оборудовали праздничные зоны, здания украшали флагами и шарами. А День Победы официально стал нерабочим лишь к середине 60-х.

Узнать больше об этих событиях и почитать воспоминания очевидцев того времени можно на сайте проекта "Виртуальный музей. Москва с заботой об истории". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

