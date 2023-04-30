Собянин рассказал о развития северо-запада Москвы в рамках программы "Мой район"

Северо-запад столицы стал одним из центров метростроения. Так эту часть города назвал Сергей Собянин.

В своем личном блоге мэр рассказал о крупных проектах, которые удалось воплотить в жизнь за последние годы в районах Покровское-Стрешнего, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино.

Так, пассажиры общественного транспорта теперь могут строить маршруты через новые станции МЦК и БКЛ, а для водителей запустили Северо-Западную хорду и реконструировали Волоколамского шоссе. В целом, округ активно благоустраивают.

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