Собянин рассказал о запуске речного трамвайчика "Москва-1"

Речной трамвайчик "Москва-1" возобновил сегодня работу. Каждый час он отправляется от Северного речного вокзала до причала Захарково. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В прошлом году плавучим видом общественного транспорта воспользовалось 50 тысяч пассажиров. Маршрут существенно экономит время. Путь с одного берега на другой занимает всего 10 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.