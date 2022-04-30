Городские службы Москвы завершили уборку после зимы. Целый месяц коммунальщики чистили фасады, ремонтировали детские площадки, красили подъезды и скамейки, мыли набережные и тротуары.

С городских памятников специалисты удаляли солевые разводы, отмывали их как вручную, так и с помощью специальных установок, подающих воду под давлением. Тысячи городских объектов были приведены в порядок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.