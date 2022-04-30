В Москве стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие"

В Москве стартовал летний сезон популярного проекта "Московское долголетие". Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграмм-канале.

Проект вернулся в очный формат в конце марта, и всего за месяц, по словам Сергея Собянина, число участников выросло в 5 раз. Теперь москвичи старшего поколения без ограничений могут заниматься фитнесом на свежем воздухе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.