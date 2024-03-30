Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на востоке Москвы

Более 18 тысяч жителей восточного округа столицы уже получили ключи от квартир по программе реновации. Сергей Собянин уточнил, что для этих целей там возвели 40 домов. 36 из них переданы под заселение. Кроме того, 96 зданий сейчас находятся на стадии строительства и проектирования. Там, где вырастают новые комплексы, уделяют особое внимание развитию инфраструктуры.

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