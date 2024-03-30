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Новости

Новости

30 марта, 12:15

Новости

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на востоке Москвы

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на востоке Москвы

Работу столичного метро обеспечивает Единый диспетчерский центр

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на западе Москвы

"Мой район. Новости": Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Собянин: школьники из Москвы победили во всероссийской олимпиаде по физике

Новости часа: Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Более 18 тысяч жителей восточного округа столицы уже получили ключи от квартир по программе реновации. Сергей Собянин уточнил, что для этих целей там возвели 40 домов. 36 из них переданы под заселение. Кроме того, 96 зданий сейчас находятся на стадии строительства и проектирования. Там, где вырастают новые комплексы, уделяют особое внимание развитию инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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