30 марта, 19:30Город
Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%
Станция метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии готова на 55%, а строительная готовность первой очереди этой линии составляет около 60% Об этом рассказал Сергей Собянин.
После открытия станции "Генерала Тюленева" жители района Теплый Стан смогут быстрее добираться на работу, а это свыше 133 тысяч человек. Например, до Большой кольцевой линии можно будет доехать всего за девять минут, а путь до станции МЦК Крымская займет 18 минут.
Рабочие уже приступили к отделке мрамором. Готов также эвакуационный выход. Благоустроят и прилегающую территорию, там поставят современные остановки общественного транспорта, организуют парковки и пешеходные переходы. Первую очередь Троицкой линии планируют открыть в 2024 году.
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