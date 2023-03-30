Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Станция метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии готова на 55%, а строительная готовность первой очереди этой линии составляет около 60% Об этом рассказал Сергей Собянин.

После открытия станции "Генерала Тюленева" жители района Теплый Стан смогут быстрее добираться на работу, а это свыше 133 тысяч человек. Например, до Большой кольцевой линии можно будет доехать всего за девять минут, а путь до станции МЦК Крымская займет 18 минут.

Рабочие уже приступили к отделке мрамором. Готов также эвакуационный выход. Благоустроят и прилегающую территорию, там поставят современные остановки общественного транспорта, организуют парковки и пешеходные переходы. Первую очередь Троицкой линии планируют открыть в 2024 году.

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