Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

Научно-производственному центру автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина исполнилось 60 лет. Сотрудников центра поздравил Сергей Собянин.

Как написал мэр Москвы в своем телеграм-канале, на предприятии разрабатывают системы управления для ракетно-космической техники. Они отвечают за навигацию, ориентацию в пространстве и многое другое.

На данный момент в центре работают около четырех тысяч человек. Помимо ракетно-космической отрасли, они ведут проекты в области нефтегазовой промышленности и медицинской техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.