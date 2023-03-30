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30 марта, 17:45

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Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

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Научно-производственному центру автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина исполнилось 60 лет. Сотрудников центра поздравил Сергей Собянин.

Как написал мэр Москвы в своем телеграм-канале, на предприятии разрабатывают системы управления для ракетно-космической техники. Они отвечают за навигацию, ориентацию в пространстве и многое другое.

На данный момент в центре работают около четырех тысяч человек. Помимо ракетно-космической отрасли, они ведут проекты в области нефтегазовой промышленности и медицинской техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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