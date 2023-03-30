30 марта, 16:00Происшествия
Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие станции "Генерала Тюленева" позволит жителям района Теплый стан экономить в пути до 20 минут в день. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Электроника с процессорами РФ получит преимущество при проведении госзакупок. Об этом сообщил Михаил Мишустин.
Прокуратура проверяет информацию о подтоплении территории в одном из ЖК Звенигорода. Об этом заявило ведомство.