Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие станции "Генерала Тюленева" позволит жителям района Теплый стан экономить в пути до 20 минут в день. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электроника с процессорами РФ получит преимущество при проведении госзакупок. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Прокуратура проверяет информацию о подтоплении территории в одном из ЖК Звенигорода. Об этом заявило ведомство.