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Новости

30 марта, 16:00

Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: первую очередь Троицкой линии столичного метро запустят в 2024 году

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Новости часа: Захарова оценила деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге

Новости часа: движение транспорта по Сабуровскому мосту запустят уже в этом году

Собянин: строительство Сабуровского моста через Москву-реку вышло на финишную прямую

Новости часа: более 30% индивидуальных предпринимателей в Москве работают в сфере торговли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытие станции "Генерала Тюленева" позволит жителям района Теплый стан экономить в пути до 20 минут в день. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электроника с процессорами РФ получит преимущество при проведении госзакупок. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Прокуратура проверяет информацию о подтоплении территории в одном из ЖК Звенигорода. Об этом заявило ведомство.

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