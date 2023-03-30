30 марта, 15:15Город
Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек
Сергей Собянин сообщил, что в этом году в Москве откроют движение по Сабуровскому мосту. Он уже готов на 85%.
Мост строят на южном направлении Московского скоростного диаметра – от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Новый путепровод соединит не только два района, но и два округа Москвы. Пользоваться им смогут более трех миллионов человек.
Скоро начнут строить проезжую часть, поставят освещение, защитные экраны, а также будет архитектурная подсветка. Движение на Сабуровскому мосту будет организовано сразу на четырех уровнях – это МЦД, Каширское шоссе, основной ход Московского скоростного диаметра и эстакады со съездами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.