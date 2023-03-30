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30 марта, 14:45

Город

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

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Станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро готова на 55%. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, ее открытие улучшит транспортное обслуживание жителей района Теплый Стан с населением свыше 133 тысяч человек.

Сократится время в пути до крупных пересадочных узлов. Например, до станции БКЛ "Новаторская" можно будет доехать за девять минут. Путь до станции МЦК Крымская займет 18 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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