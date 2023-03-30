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Спорт

Новости часа: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Новости часа: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Собянин рассказал, как город стимулирует развитие частного предпринимательства

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на наземном транспорте

Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается

Новости часа: Москва на 90% заместит импортные лекарства

Собянин сообщил, что более 13 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь театров"

МЦД-3 и МЦД-4 могут запустить уже осенью – Собянин

Новости часа: ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке

Собянин сообщил о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичную медпомощь в Москве получают более 100 тысяч человек в год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Промывать мосты, туннели и около двух тысяч других инженерных сооружений в Москве будут в апреле. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Польша намерена шантажировать МОК бойкотом Олимпиады из-за возможного участия в ней атлетов из РФ. Об этом заявил глава Минспорта страны Камиль Бортничук.

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