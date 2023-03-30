Новости часа: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичную медпомощь в Москве получают более 100 тысяч человек в год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Промывать мосты, туннели и около двух тысяч других инженерных сооружений в Москве будут в апреле. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Польша намерена шантажировать МОК бойкотом Олимпиады из-за возможного участия в ней атлетов из РФ. Об этом заявил глава Минспорта страны Камиль Бортничук.