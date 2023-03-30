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12:45

Экономика

Собянин рассказал, как город стимулирует развитие частного предпринимательства

Собянин рассказал, как город стимулирует развитие частного предпринимательства

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В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей. Если еще пять лет назад их было чуть более 200 тысяч, то теперь цифра вплотную приблизилась к 400 тысячам. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, во многом на такую положительную динамику влияют городские программы поддержки, удобная регистрации, специальный налоговый режим и упрощенный документооборот.

Самой популярной сферой занятости у москвичей оказалась торговля. В ней работают более 30% предпринимателей. Следом идут строительство и операции с недвижимостью – 15%. На техническую и научную деятельность приходится чуть более 13%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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