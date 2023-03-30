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Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

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Более 100 тысяч пациентов ежегодно получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Их число удалось увеличить в 50 раз благодаря расширению высокотехнологичной медицинской помощи. Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, эта область является критически важной в современном здравоохранении.

В высокотехнологичную помощь входят трансплантации органов и тканей, эндопротезирование, сложные хирургические операции и уникальные технологии, которые возвращают человека к полноценной жизни, когда другие методы лечения бессильны. Мэр Москвы подчеркнул, что сегодня такую помощь оказывают в обычных городских стационарах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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