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Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на наземном транспорте

Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на наземном транспорте

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Десять миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры на столичном наземном транспорте. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Новый уникальный для России сервис заработал в Москве с 2021 года. В течение 90 минут после первой оплаты проезда пассажиры могут бесплатно пересаживаться с одного наземного маршрута на другой. В 2022 году это стало возможным и внутри одного маршрута.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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