Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на наземном транспорте

Десять миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры на столичном наземном транспорте. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Новый уникальный для России сервис заработал в Москве с 2021 года. В течение 90 минут после первой оплаты проезда пассажиры могут бесплатно пересаживаться с одного наземного маршрута на другой. В 2022 году это стало возможным и внутри одного маршрута.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.