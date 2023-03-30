07:45Город
Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на наземном транспорте
Десять миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры на столичном наземном транспорте. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Новый уникальный для России сервис заработал в Москве с 2021 года. В течение 90 минут после первой оплаты проезда пассажиры могут бесплатно пересаживаться с одного наземного маршрута на другой. В 2022 году это стало возможным и внутри одного маршрута.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.