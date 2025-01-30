Новости часа: Сергей Собянин рассказал об одном из крупнейших спортивных кластеров страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На северо-западе Москвы развивается один из крупнейших спортивных кластеров страны, рассказал Сергей Собянин.

Более 14,5 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали за 10 лет в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Температура в Москве в январе второй раз в истории превысила +8 градусов, отметил синоптик Роман Вильфанд.

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