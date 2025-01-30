Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый ледовый дворец в Мнёвниковской пойме.

Более 14,5 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве за 10 лет. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Московский иннокластер открыл прием заявок на девятый поток "Венчурной академии", сообщили на портале mos.ru.

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