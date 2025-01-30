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Новости

Новости

30 января, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении линий на дне Москвы-реки

Собянин объявил об открытии уникального ледового дворца на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин рассказал о переоборудовании 1 500 мастерских в московских колледжах

Новости часа: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый ледовый дворец в Мнёвниковской пойме.

Более 14,5 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве за 10 лет. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Московский иннокластер открыл прием заявок на девятый поток "Венчурной академии", сообщили на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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