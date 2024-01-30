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Новости

30 января, 20:00

Новости

Сергей Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

За 2023 год в Москве на 14% увеличилось количество компаний, выпускающих продукты питания. Также в столице появились новые предприятия в медицинской, машиностроительной и приборостроительной отраслях. Всего в городе построено более четырех тысяч промышленных заводов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В России наблюдается массовый сбой в работе провайдеров и мобильных операторов. Пользователи не могут получить доступ ко многим доменам российского региона, в том числе недоступен "Яндекс". Отклики о сбоях собрал сервис Downdetector, доступ к которому также пострадал.

Сегодняшний день в Москве стал самым теплым в текущем январе, температура воздуха поднялась до плюс 2,2 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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