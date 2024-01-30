30 января, 20:00Экономика
Новости часа: число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число рабочих мест в промышленном секторе столицы растет, там трудится 725 тысяч специалистов. Как отметил Сергей Собянин, число предприятий пищевой промышленности выросло на 14%.
В многоквартирных домах Москвы уже заменили более 45 тысяч лифтов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
В рамках комплексного развития в районе Фили-Давыдково появится 150 тысяч квадратных метров жилья и 4 тысячи рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.