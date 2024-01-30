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Новости

30 января, 20:00

Экономика

Новости часа: число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число рабочих мест в промышленном секторе столицы растет, там трудится 725 тысяч специалистов. Как отметил Сергей Собянин, число предприятий пищевой промышленности выросло на 14%.

В многоквартирных домах Москвы уже заменили более 45 тысяч лифтов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В рамках комплексного развития в районе Фили-Давыдково появится 150 тысяч квадратных метров жилья и 4 тысячи рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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